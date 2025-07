Caso Nicolly: partes do corpo de adolescente são encontradas em lagoa

Durante uma limpeza em uma lagoa de Hortolândia (SP), uma equipe da Prefeitura encontrou uma sacola com partes do corpo de Nicolly, de 14 anos. A polícia isolou a área e está realizando a perícia. O assassinato foi cometido por dois adolescentes. Uma dos acusados alegou querer assumir o lugar de Nicolly para conquistar o outro envolvido. Ambos foram apreendidos no Paraná, mas as investigações continuam.



