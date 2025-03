Caso Vitória: delegado relata passo a passo do crime descrito por Maicol

Nesta terça (18), a polícia realizou uma coletiva para atualizar a imprensa sobre o andamento das investigações da morte de Vitória Regina de Souza. O delegado Fábio Lopes Cenachi relatou passo a passo da confissão de Maicol. O suspeito teria contado que ofereceu uma carona à Vitória e, no trajeto, ela começou a se debater. Foi quando ele a atacou com uma faca.



