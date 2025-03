Caso Vitória: jovem pode ter sido morta por descobrir segredo de um conhecido

A polícia começou a trabalhar com uma nova linha de investigação da morte de Vitória Regina de Souza. O Cidade Alerta apurou que a jovem teria descoberto um segredo. Um conhecido dela estaria se relacionando com outro homem e não queria que isso fosse revelado. Diógenes Lucca explica as implicações dessa nova linha de investigação.



