Caso Vitória: mãe de testemunha explica relação do filho com Maicol

A polícia busca ouvir uma testemunha-chave da morte de Vitória Regina de Souza. Cícero é um amigo de Maicol que também mora em Cajamar (SP). A mãe dele conversou com o Cidade Alerta sobre o caso Vitória e a relação do filho com o suspeito. Ela explicou que Cícero apenas conhecia Maicol, assim como a maioria das pessoas do pequeno bairro em que moram. Assista.



