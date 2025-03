Caso Vitória: polícia apreende mais celulares para perícia

O secretário de Segurança Pública de Cajamar (SP), Leandro Arantes, conversou com a imprensa sobre as últimas informações da investigação da morte de Vitória Regina de Souza. Leandro explicou que os investigadores estão na fase de maturação das provas e foi otimista: “Em breve devemos ter um desfecho”. Nesta manhã (14), novos celulares de pessoas que prestaram depoimento foram apreendidos para perícia.



