Caso Vitória: polícia faz buscas por testemunha-chave em endereço próximo à casa de Maicol

Nesta quinta (13), a polícia concentra os esforços em localizar novas testemunhas que podem ter relação com a morte de Vitória Regina de Souza. Mais cedo, os agentes foram a um endereço, mas não encontraram ninguém no imóvel. As equipes retornaram a essa casa e agora continuam as buscas por essa testemunha-chave. A casa fica perto do terreno da casa de Maicol, o principal suspeito do crime que está preso na delegacia de Cajamar (SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!