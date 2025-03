Caso Vitória: Polícia prende dono do carro onde foi encontrado suposto fio de cabelo da jovem

Maycon dos Santos foi preso e levado para a Delegacia Seccional de Policia de Franco da Rocha, em São Paulo. Ele é dono do carro prata, um Corolla, onde foi encontrado o suposto fio de cabelo da jovem Vitória. Contradições em seu depoimento, como a afirmação de que estava com sua esposa, levaram à decisão da Justiça. A prisão é temporária e foi decretada por 30 dias, com a possibilidade de prorrogação, enquanto as investigações continuam.



