Caso Vitória: vizinho de Maicol passa a ser investigado e terá casa periciada

Um outro investigado levantado pela polícia mora na casa ao lado de Maicol, o principal suspeito pela morte de Vitória. Bem próximas, as residências são separadas apenas por uma mureta. Os peritos se encaminham para realizar uma perícia na casa desse vizinho. A esposa dele teria deixado o local após a repercussão do caso Vitória.



