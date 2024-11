Caso Wesley: jovem desaparecido pode ter sido morto pelo tribunal do crime

Wesley, de 23 anos, desapareceu na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Um cão farejador fez buscas em mata próxima ao lugar onde o celular do rapaz foi encontrado. Um local que já foi usado pelo crime organizado para desova de corpos. Depois que o Cidade Alerta entrou no caso, os pais de Wesley receberam uma mensagem anônima aterrorizante: Wesley teria sido morto no tribunal do crime. O mistério já dura duas semanas e a família do jovem acredita que a mensagem seja falsa.