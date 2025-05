Chacina em Alagoas: homem é preso após matar cinco pessoas por crise de ciúmes da esposa

Cícero, conhecido como Cicinho, foi preso após ser apontado como o autor de uma chacina que deixou cinco mortos em uma residência onde sua cunhada, Maria Elizete do Carmo, de 56 anos, havia reunido amigos para um encontro em Alagoas. O crime aconteceu após Cícero, movido por ciúmes da esposa Cristiane, não aceitar que ela estivesse na casa da irmã. De acordo com a investigação, a mulher havia acabado de sair do local antes do ataque. As vítimas foram identificadas como Lice Souza da Silva, de 53 anos; José Carlos da Silva, da mesma idade; João José da Silva, de 56; José Rodrigues Machado Filho, de 73 anos; e Maria Elizete. Os corpos foram encontrados em diferentes cômodos da residência. Cristiane não se feriu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!