Chefão do PCC foragido há 10 anos é visto em apartamento de luxo no Tatuapé

Silvio Luiz Ferreira, conhecido como Cebola, é um dos chefes do PCC e foragido da Justiça há mais de 10 anos. Ele foi flagrado visitando um apartamento de luxo avaliado em R$ 3,7 milhões no bairro Anália Franco, região do Tatuapé, em São Paulo. O imóvel está registrado em nome de uma empresa, e o Ministério Público investiga se a visita foi feita com a intenção de comprá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!