Chega ao fim aliança histórica entre PCC e Comando Vermelho

Chegou ao fim a aliança histórica entre as duas maiores facções criminosas do país. O PCC e o Comando Vermelho haviam firmado um acordo para flexibilizar as regras do sistema penitenciário e a disputa territorial para o tráfico de drogas e armas. O acordo teria chegado ao fim porque nenhum dos lados quis abrir mão dos espaços que ocupam e porque as duas facções possuem perfis organizacionais diferentes.



