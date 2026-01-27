Chuva intensa causa caos na Marginal Tietê em São Paulo

Uma forte tempestade atingiu a cidade de São Paulo, nesta terça-feira (27), causando grandes transtornos no tráfego da Marginal Tietê. A via ficou parcialmente interditada devido ao acúmulo de água próximo ao acesso à rodovia Presidente Dutra. Apenas uma pista e meia estava liberada para o tráfego de veículos. Em alguns trechos da marginal, a altura da água ultrapassou os níveis seguros para pedestres e veículos menores. Motociclistas também tiveram que lidar com as condições adversas enquanto tentavam atravessar o local.



Além do congestionamento severo causado pelos alagamentos, houve relatos de raios frequentes durante a tempestade. As tubulações pluviais não conseguiram conter o volume excessivo de água, contribuindo ainda mais para os problemas enfrentados por motoristas e moradores da região metropolitana.



O cenário caótico resultante das fortes chuvas transformou drasticamente o cotidiano dos paulistanos e o impacto foi sentido tanto no fluxo urbano quanto nos serviços essenciais afetados pelas inundações generalizadas nas principais vias da cidade.



