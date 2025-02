Ciclista e motociclista morrem após ações violentas de criminosos em áreas nobres de São Paulo

Dois ataques em menos de cinco horas deixam São Paulo em alerta. O primeiro, no Parque do Povo, zona oeste da capital, matou Vitor, um preparador físico de 46 anos que foi baleado e morreu durante um assalto. O segundo caso, a três quilômetros de distância, acabou com a morte de um motociclista baleado no Brooklyn. A polícia suspeita que haja conexão entre os crimes pela semelhança das motos usadas.