Ciúmes de amiga: briga entre mulheres em baile funk deixa jovem de 18 anos em coma

Em Manaus, no Amazonas, uma briga entre mulheres em baile funk terminou com uma jovem de 18 anos em coma e três presas. A pancadaria foi generalizada e gravada por pessoas que estravam no local. Os vídeos mostram as três agressoras: Karoláine, Letícia e Taísa. Depois de trocarem xingamentos com Mayara e Samara, elas partiram para cima das duas com chutes e socos. Samara desmaiou e até convulsionou, e, mesmo assim, ainda continuou a ser espancada por Karoláine. Ela foi socorrida e luta pela vida no hospital. A agressora foi presa depois de postar um vídeo nas redes sociais, confessando o crime. Thaísa, uma das agressoras, era melhor amiga da vítima Samara. O motivo da briga? Ciúme de amizades. Acompanhe.



