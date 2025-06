Cliente foi quem passou informações sobre joias na casa de cabeleireira idosa assassinada

A polícia prendeu um dos suspeitos pela morte da cabeleireira Luzia, de 70 anos em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Câmeras de segurança mostram dois suspeitos invadindo a casa da vítima. Segundo a polícia, eles ficaram escondidos até ela acordar e, então, a surpreenderam. A cabeleireira teve os pés e mãos amarrados enquanto os criminosos reviravam a casa e roubavam joias e objetos de valor. Foi uma cliente de Luzia quem passou informações sobre as joias para os criminosos.



