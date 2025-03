Computador salva homem de tiro durante assalto na zona oeste de São Paulo

Um homem foi salvo por um computador durante um assalto na zona oeste de São Paulo. A vítima foi abordada por três criminosos em bicicletas enquanto voltava para casa de moto. Os assaltantes derrubaram a moto, jogaram o homem no chão e, durante a ação, um dos criminosos efetuou um disparo. Inicialmente, a vítima achou que havia levado uma "paulada", mas percebeu que havia sido baleada ao ver um dos suspeitos com a arma na mão. O tiro atravessou a mochila que ele carregava, atingindo o computador. A bala foi bloqueada pelo aparelho, e ficou alojada nas costas da vítima. Ele foi socorrido e já está em casa.



