Confronto no Brás, centro de SP, entre polícia e ambulantes termina em tragédia

No bairro do Brás, em São Paulo , um confronto entre policiais e ambulantes haitianos terminou com a morte de um vendedor. Durante uma operação de apreensão de mercadorias, alguns ambulantes atacaram os policiais com barras de ferro. Um dos envolvidos, de origem haitiana, foi baleado e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte gerou protestos no local, resultando no fechamento do comércio devido à tensão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!