Corpo de menino desaparecido é encontrado por moradores em área de mata no Rio de Janeiro

Alisson, de 3 anos, desapareceu no Rio de Janeiro após ser deixado sozinho em casa pelo padrasto, Pedro Henrique, que saiu para comprar leite. Quando ele voltou, a casa estava totalmente revirada e o garoto havia sumido. Durante buscas na mata, moradores encontraram o corpo do garoto dentro de uma bolsa. A polícia iniciou os procedimentos investigativos para reunir evidências e entender o que aconteceu.



