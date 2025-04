Cratera se abre na Marginal Tietê e pista é interditada após fortes chuvas em São Paulo

Na tarde desta quinta-feira (10), choveu forte em São Paulo e na região metropolitana. Os temporais geraram vários estragos, e uma cratera se abriu na Marginal Tietê, entre as pistas local e central, antes da ponte Atílio Fontana, no sentido da rodovia Castello Branco. A via foi interditada no trecho afetado, causando transtorno no trânsito da capital. As autoridades isolaram a área enquanto engenheiros avaliam a situação. As chuvas também provocaram transtornos em outras áreas da cidade, com alagamentos e alerta da Defesa Civil.



