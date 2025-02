Defesa Civil emite alerta severo devido às fortes chuvas em São Paulo; teto de shopping desaba

A cidade de São Paulo enfrentou uma das chuvas mais fortes do ano nesta sexta-feira (24). A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência e diversos pontos de alagamento foram registrados. Na zona norte, parte do teto de um shopping desabou pela força da água. O popular centro de compras 25 de março foi severamente afetado, com comerciantes e clientes presos pelas inundações.