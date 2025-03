Delegado do caso Vitória explica as teses levantadas pela investigação da morte da jovem

O delegado Aldo Galiano, responsável pela investigação da morte de Vitória, concedeu uma entrevista coletiva na noite desta quinta (6). Uma das teses levantadas pelos agentes é de que ela tenha sido perseguida por dois homens na saída do trabalho. A possibilidade da participação do PCC foi levantada devido ao modo como a jovem foi encontrada: com os cabelos raspados. O delegado também revelou que um dos suspeitos já possui antecedente criminal.



