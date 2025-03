Dorival Jr. é demitido da seleção brasileira após derrota para Argentina

Dorival Jr. foi demitido do cargo de técnico da seleção brasileira após a derrota para a Argentina em Buenos Aires. Alguns clubes do Campeonato Brasileiro demonstram interesse em contratá-lo. Entre os possíveis candidatos para substituí-lo estão Jorge Jesus, Ancelotti e Renato Gaúcho.



