A Justiça do Rio de Janeiro afastou, na tarde desta quinta (15), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Fernando Sarney assume como interventor e vai convocar novas eleições. Acompanhe a cobertura completa no Jornal da Record.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!