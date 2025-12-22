Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Empresários cometem assassinato contra morador de rua

Suspeito de furtar loja, morador de rua é espancado até a morte

Cidade Alerta|Do R7

  • Google News

Três empresários foram presos por assassinato de morador em situação de rua. A vítima, conhecido como José "da mata", teria cometido alguns furtos em lojas dos comerciantes.

Eles ficaram revoltados com os prejuízos, resolveram se vingar, foram em busca do homem e o espancaram até a morte. Após o assassinato, os três empresários arrastaram o morador de rua pelo pé e jogaram o corpo em um rio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.