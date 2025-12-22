Empresários cometem assassinato contra morador de rua

Três empresários foram presos por assassinato de morador em situação de rua. A vítima, conhecido como José "da mata", teria cometido alguns furtos em lojas dos comerciantes.



Eles ficaram revoltados com os prejuízos, resolveram se vingar, foram em busca do homem e o espancaram até a morte. Após o assassinato, os três empresários arrastaram o morador de rua pelo pé e jogaram o corpo em um rio.



