Esperança de recomeço: pai reencontra filha e enfrenta a chance de tratamento contra as drogas

Pamela, de 29 anos, está internada em estado gravíssimo, tratando de um câncer no estômago e uma bactéria no cérebro. Ela tinha o desejo de reencontrar o pai, Paulo, para dar um último abraço, porém ele tinha se perdido nas drogas há cinco anos após perder a mãe da jovem, também para um câncer. O Cidade Alerta conseguiu encontrar Paulo e proporcionar o reencontro tão esperado. Agora, ele vai reencontrar a mãe, que também não vê o filho há quase seis anos. Dona Maria tem muitas dúvidas sobre esse sumiço do filho. Paulo não sabe, mas vamos oferecer um tratamento contra as drogas. Será que ele vai aceitar ser internado? Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!