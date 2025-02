Estudante de 18 anos desaparece de forma misteriosa e deixa bilhete com pistas para a mãe

Em Campinas, no interior de São Paulo, João Vitor, de 18 anos, desapareceu no começo de fevereiro após deixar uma carta misteriosa para a mãe. O papel continha senhas e instruções para ser aberta em caso de desaparecimento. O rapaz deixou celulares apagados e fez transferências monetárias para uma mulher, cuja identidade é investigada pela polícia. A mãe fez até um apelo para que o filho retorne para casa.



