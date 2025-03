Ex-jogador do Corinthians, Regis Pitbull é preso após ser flagrado agredindo idoso em elevador

O ex-jogador do Corinthians, Regis Pitbull, foi preso após ser flagrado agredindo um idoso em um elevador. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem deu uma cabeçada no vizinho. Ele ainda desferiu um soco no idoso, de 69 anos. A filha da vítima foi quem fez a denúncia. Ela contou que os vizinhos têm medo do ex-jogador, e tentam evitá-lo. A vítima perdeu três dentes na agressão. Regis tem ordem de despejo no condomínio. Em 2011, o ex-jogador se envolveu em outra briga, em uma clínica de reabilitação. Ele teria agredido outro paciente durante o tratamento contra o vício em drogas e teve que deixar a clínica.



