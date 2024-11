Exclusivo: Cidade Alerta conversa com família de outra vítima do médico Josias Caetano

O Cidade Alerta conversou com a família de mais uma vítima do médico Josias Caetano. O cirurgião plástico acumula mais de 30 processos por negligência médica. Elaine Cristina tinha 40 anos quando decidiu realizar um procedimento nos seios com Josias. Após a cirurgia, ela começou a reclamar de dores no local, e o médico teria dito que Elaine estaria usando o sutiã cirúrgico de forma incorreta. Dias depois, a técnica de enfermagem faleceu.