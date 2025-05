Exclusivo: Cidade Alerta entra na cela de Any Awuada após prisão por venda de perfumes falsificados

O Cidade Alerta entrou na cela de Any Awuada para ver as condições do local. A vendedora de perfumes, que ficou famosa depois de afirmar que se envolveu com o jogador Neymar durante uma festa, foi detida suspeita de participar de um esquema de venda de cosméticos e perfumes falsificados. A investigação teve início em agosto de 2023, após a denúncia de uma cliente. Any teria movimentado mais de R$ 1 milhão neste período. Vários frascos de perfumes foram apreendidos, além de um carro importado da influenciadora. Segundo ela, a precaridade da cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo, chama a atenção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!