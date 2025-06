Exclusivo: Cidade Alerta tem acesso ao último registro de Edson Café com vida

O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao último registro de Edson Café, ex-integrante da banda Raça Negra, com vida. Ele pediu para as pessoas que estavam com ele ligarem para uma amiga de longa data. Xênia atendeu a ligação, e Edson pediu para ver a melhor amiga, mas não deu tempo desse encontro acontecer. Uma semana depois, ele foi encontrado desacordado, socorrido para o hospital, mas não resistiu. Xênia foi ao velório do amigo para se despedir. Edson Café morreu aos 69 anos. Ele foi integrante da banda de pagode Raça Negra por 13 anos. Atualmente, vivia na rua e lutava contra o vício em drogas.



