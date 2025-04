Exclusivo: mulher baleada seis vezes pelo ex-companheiro fala com o Cidade Alerta

Juliana foi baleada seis vezes pelo ex-companheiro e sobreviveu. Ela conversou com exclusividade com o Cidade Alerta e contou, em detalhes, tudo o que aconteceu. Juliana e Adonias se conheceram bem jovens e se apaixonaram. Formaram uma família, com três filhas, mas ao longo de quase duas décadas de relacionamento, o amor foi esfriando e Juliana resolveu por um fim na história deles. Adonias Silva dos Santos, de 32 anos, não aceitou. Ele armou uma emboscada, aguardou a ex-companheira chegar do trabalho e disparou seis tiros contra ela. Porém, minutos após o crime, ele enviou mensagens pedindo desculpas e dizendo que a amava. Acompanhe!



