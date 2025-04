Exclusivo: mulher encontra vídeo do marido em festa e coloca fogo na casa, carro e empresa dele

Fabiana recebeu um vídeo do marido Arsênio em uma festa com três outras mulheres em uma lancha e, revoltada, colocou fogo na casa, na caminhonete, e na empresa dele. Ela foi presa em Santa Inês, no Maranhão, e Arsênio Neto, que aparece no vídeo com as moças, falou com o Cidade Alerta. Ele revelou que armaram para ele e que tem uma explicação para as imagens. Acompanhe na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!