Exclusivo: testemunha que presenciou sequestro de policial penal revela o que viu

Uma testemunha relatou que o policial penal que teria sido sequestrado consumiu bebidas em seu bar antes de desaparecer. O proprietário do estabelecimento negou ter visto o sequestro ou ter tido contato com suspeitos, refutando a alegação do motorista de aplicativo que teria informado sobre o crime. O corpo do agente foi encontrado em uma cova funda dentro de uma comunidade em Osasco, nesta terça-feira (14).