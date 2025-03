Exclusivo: veja o momento em que agentes recebem notícia de corpo encontrado onde Vitória sumiu

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu após sair do trabalho em Cajamar, no interior de São Paulo. Na tarde desta quarta-feira (5), durante o sétimo dia de buscas pela adolescente, agentes da polícia receberam a notícia de que um corpo havia sido encontrado esquartejado próximo a região onde Vitória desapareceu. No momento, a família da jovem estava na delegacia e o secretário de Segurança precisou correr para acompanhar a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!