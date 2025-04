Exclusivo: veja o momento em que mãe de Ana Beatriz confessa ter matado recém-nascida asfixiada

Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, confessou ter matado a filha Ana Beatriz Silva de Oliveira, de apenas 15 dias de vida, em Novo Lino (AL). Em depoimento, ela revelou que colocou uma almofada no rosto da bebê e a asfixiou até a morte. Eduarda contou que pensou em matar Ana Beatriz no momento em que a bebê acordou chorando e que, logo depois, pensou em tirar a própria vida.



A mulher registrou o desaparecimento da menina na última sexta-feira (11), antes da polícia encontrar o corpo, deu cinco versões diferentes sobre o que poderia ter acontecido com ela. Eduarda foi autuada em flagrante e a audiência de custódia vai decidir se ela vai permanecer presa. O delegado do caso afirmou que ela está abalada e que poderia ter cometido o crime sob influências do período pós-parto.



