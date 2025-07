Faca e canivete: homem é atingido no pescoço e morre durante discussão em sorveteria

Uma briga em uma sorveteria terminou em assassinato. No meio da discussão, os dois homens se armaram com uma faca e um canivete. Até uma cadeira foi usada nas agressões. Mauro foi atingido no pescoço e morreu no local. Leandro, o empresário assassino, foi preso. Ele disse que Mauro havia feito ameaças até contra a esposa dele, e que apenas atacou para se defender. A polícia não acredita na versão dele.



