Fiscal de praia é morto a tiros por homem misterioso em Ubatuba, no litoral de São Paulo
Ele estava terminando seu turno quando foi abordado pelo suspeito, que disparou contra ele mais de sete vezes
Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, o fiscal de praia Marlon, de 38 anos, foi assassinado a tiros enquanto encerrava seu turno de trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram Marlon chegando de moto e conversando com um vigilante, quando um homem usando boné e máscara se aproximou e disparou contra ele. Ferido, Marlon tentou fugir, mas caiu na rua, onde foi alvo de mais sete disparos. Após confirmar a morte da vítima, o criminoso fugiu, e a polícia investiga a motivação e busca identificar o autor do crime.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas