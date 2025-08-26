Fiscal de praia é morto a tiros por homem misterioso em Ubatuba, no litoral de São Paulo

Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, o fiscal de praia Marlon, de 38 anos, foi assassinado a tiros enquanto encerrava seu turno de trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram Marlon chegando de moto e conversando com um vigilante, quando um homem usando boné e máscara se aproximou e disparou contra ele. Ferido, Marlon tentou fugir, mas caiu na rua, onde foi alvo de mais sete disparos. Após confirmar a morte da vítima, o criminoso fugiu, e a polícia investiga a motivação e busca identificar o autor do crime.



