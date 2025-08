Fisiculturista agride namorada ao descobrir que ela queria terminar o relacionamento

Um fisiculturista foi flagrado por câmeras de segurança agredindo brutalmente a namorada após descobrir que ela queria terminar o relacionamento. Ela foi agredida dentro do local de trabalho dela, um estúdio de estética. Rafael Pedro da Silva, de 28 anos, desferiu socos, tapas e chegou a enforcar a mulher dentro do local. A vítima, Michelle Colósimo, de 39 anos, contou que ele a trancou em um cômodo, a ameaçou com uma faca e a forçou a ingerir medicamentos para dormir e analgésicos.



