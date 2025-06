Funileiro desaparece em São Paulo e família descobre dívida de 9 meses

O funileiro Jucedilson, de 41 anos, conhecido como “Rato”, desapareceu misteriosamente em São Paulo. Ele foi visto pela última vez no dia 14 de maio. Sem notícias por alguns dias, a família começou a fazer buscas por conta própria em hospitais e até no IML, mas não achou nada. Dias depois, eles descobriram que Jucedilson foi visto em uma adega, acompanhado de dois homens desconhecidos, além de que, depois de ficar desempregado, o funileiro acumulou uma dívida de 9 meses de aluguel. O Cidade Alerta conversou com a família dele e com o dono da adega. Acompanhe!