Geolocalização dos celulares de suspeitos pode determinar os envolvidos na morte de Vitória

A investigação da morte de Vitória Regina de Souza se encaminha para uma conclusão com a aproximação dos resultados finais dos laudos periciais. Eles devem apontar se são da jovem o fio de cabelo e as manchas de sangue encontrados no carro de Maicol, principal suspeito. O advogado da família fala da expectativa para os resultados, especialmente, com a determinação da geolocalização dos celulares dos suspeitos.



