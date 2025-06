Gerente de empresa mata amante grávida; ele foi flagrado comprando a arma do crime

Yuri, gerente de uma empresa de energia, foi preso suspeito de assassinar Vânia, colega de trabalho com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. A vítima, que havia informado estar grávida, foi encontrada morta com marcas de facadas em uma área rural. Segundo a investigação, Yuri foi flagrado por câmeras comprando uma faca um dia antes do crime.



