Grávida de dois meses morre durante guerra entre facções; alvo era o marido dela

Uma mulher grávida de dois meses foi morta durante um ataque a tiros dentro da própria casa em Várzea Grande, no Mato Grosso. Kédima, de 32 anos, estava com o marido, João Paulo, quando três homens encapuzados invadiram o local atirando. O alvo seria João Paulo, que conseguiu se esconder nos fundos da residência. Kédima foi atingida e morreu na hora. Na delegacia, João Paulo revelou fazer parte do PCC, e a polícia investiga se os criminosos seriam membros do Comando Vermelho, com quem ele teria rivalidade. O carro usado na fuga foi encontrado carbonizado a um quilômetro da cena do crime, e ninguém foi preso até o momento.



