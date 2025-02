Guerra na feira: irmãos são golpeados por concorrente após brigas por espaço e pelo preço da banana

Uma rixa antiga entre dois irmãos feirantes e um rival quase terminou em tragédia no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Thiago e Wesley são donos de uma barraca de bananas e há cerca de dois anos eles têm problemas com o dono de uma barraca ao lado, que também vende banana. Durante nova confusão, Caio, o rival, feriu os irmãos foram feridos com uma faca. Wesley levou mais de 10 golpes e ainda está internado. O agressor deve se apresentar na delegacia do bairro em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!