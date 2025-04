Homem agride namorada e incendeia a casa dela após levar bronca no interior de São Paulo

A ajudante de cozinha, Michele, de 37 anos, teve a casa incendiada pelo namorado após mandá-lo trabalhar em Franco da Rocha, no interior de São Paulo. Douglas chegou machucado do futebol e disse que não iria trabalhar. Mas, vendo que o ferimento era superficial, Michele deu uma bronca no companheiro e o mandou ir trabalhar. O homem não gostou e agrediu a companheira, que chamou a polícia. Ele, então, entrou na casa dela e colocou fogo em tudo. Depois do crime, ele mandou um áudio debochando de Michele e a culpando pelo que ele fez.



