Homem ataca ex-companheira e é preso ao persegui-la na rua em São Paulo

Ariane Moreira Silva, técnica em enfermagem, foi atacada pelo ex-namorado Yuri, de 32 anos, na zona leste de São Paulo. Após ser agredida, ela fez um boletim de ocorrência e deu um fim ao relacionamento, mas o homem não aceitou o término. Yuri apareceu na casa da mulher com a desculpa de que ia pegar algumas coisas pessoais, mas estava armado com um revólver. Ele foi até o quarto da ex-companheira e disparou duas vezes. Por pouco, Ariane não foi baleada. Ela correu e pegou um carro de aplicativo enquanto o suspeito a perseguia. Durante a fuga, ela viu uma viatura da polícia e Yuri foi abordado e preso em flagrante. Agora, Ariane tem medo do que pode acontecer se o ex-companheiro for solto.



