Homem de 45 anos tenta matar a sogra após ser impedido de namorar garota de 13

Um homem foi preso após tentar matar a sogra e a companheira dela. Alecsandro Soares Martins atacou as vítimas com um chicote e um facão. As mulheres tiveram ferimentos graves no rosto e no pescoço, mas ele não planejou isso sozinho. Alecsandro, de 45 anos, invadiu a casa da sogra porque a mulher havia proibido o namoro dele com a filha dela, de apenas 14 anos. A relação começou quando a adolescente tinha apenas 13 anos, o que configura estupro de vulnerável. A mãe, claro, era contra. A filha concordou que o namorado tentasse assassinar a mãe dela para que os dois pudessem continuar juntos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!