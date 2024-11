Homem é morto com golpes de faca durante briga no meio da rua no interior de São Paulo

Renan, de 35 anos, foi morto com um golpe de faca durante uma briga no meio da rua, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da confusão. De acordo com a família, o assassino e a vítima se conheciam. Eles estavam a caminho de um churrasco quando uma discussão começou. Em determinado momento, Wellington atacou Renan com uma faca. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Wellington ainda não foi localizado pela polícia.