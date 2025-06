Homem é morto por PMs durante confusão em abordagem policial

O jovem Luciano foi morto durante uma abordagem policial em Itapevi, na Grande São Paulo. Ele voltava de moto do aniversário da prima junto com a esposa, quando recebeu uma ordem de parada da polícia. Cris, a esposa de Luciano, foi socada pela policial ao pegar um documento no bolso. Ela reagiu e puxou o cabelo da agente. Uma confusão começou. Luciano se assustou e tentou tirar os policiais de cima da esposa. Neste momento, ele foi baleado duas vezes no peito e morreu. Cris conta uma versão, os PMs contam outra. A Corregedoria abriu uma sindicância e vai investigar o caso.



