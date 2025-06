Homem foge da polícia por quase duas horas e entra em casa durante perseguição em SP

A Polícia Militar cercou um homem que fugiu durante uma abordagem em São Paulo. O helicóptero da PM e diversas viaturas acompanharam o suspeito, que colocou pedestres em risco ao dirigir de forma imprudente. Durante a perseguição, ele se escondeu em uma casa. Uma confusão se iniciou na frente do imóvel, quando pessoas tentaram impedir a polícia de entrar no local.



